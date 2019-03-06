Рязанский минтранс отреагировал оперативно – кирпичи с дороги убрали
Дорога в Касимовском районе приведена в порядок, лужа на главной улице райцентра не стала меньше
Дорога читса как слеза младенца. Фото: страница регионального минтранса ВКонтакте.
Изменить размер текста:
Мы писали о рассыпанных кирпичах на дороге в Касимовском районе. Региональное министерство транспорта отреагировало оперативно. «В настоящее время проезжая часть очищена от битого кирпича, обеспечен безопасный проезда транспорта. В дальнейшем в рамках весенней уборки дорог подрядная организация вывезет битый кирпич с обочины» - сообщили в группе нашего издания ВКонтакте сотрудники министерства.
Мы позвонили в Касимов – лужа в центре города не уменьшилась. Напомним властям, что наступает темное время суток, но не все пешеходы, вынужденные выйти на проезжую часть, имеют светоотражательные элементы на одежде.
ИСТОЧНИК KP.RU