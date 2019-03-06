Столяр из Рязани представит Россию на мировом турнире по профмастерству

СЕГОДНЯ 17:36 2019-03-06T17:36:03+03:00

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Выпускник Рязанского политехнического колледжа Андрей Потапов представит Россию в компетенции «столярное дело» на World Skill Australia Global Skills Challenge. Об этом сообщил паблик «Образование и молодежь Рязанской области» ВКонтакте.

Турнир, который пройдет с 9 по 15 апреля в Мельбурне, является своеобразной репетицией мирового чемпионата и традиционно приближен к модели самого престижного турнира среди профессионалов в нескольких десятках компетенций. Сейчас рязанец Андрей Потапов отправляется на тренировку в Бразилию.

ИСТОЧНИК KP.RU