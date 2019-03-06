2019-03-06T16:58:45+03:00
Общество

Дорога возле рязанского райцентра усыпана кирпичами

А в самом центре Касимова образовалась огромная лужа
Антоний ВОХЕЧ
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. Фото: "Автоклуб города Касимов" ВКонтакте.. Фото: "Автоклуб города Касимов" ВКонтакте.
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Дорога возле Гусь-Железного в Касимовском районе буквально усыпана кирпичами. Об этом сообщил «Автоклуб города Касимов» на странице ВКонтакте.

Автомобили вынуждены двигаться со скоротстью не более 10 км/час, причем - по одной полосе. При этом грузового автомобиля, из которого и рассыпались стройматериалы, в ближайшем пространстве не наблюдается – водитель во избежание штрафа решил покинуть место случившегося с ним происшествия.

На этой же странице размещена информация о том, что в самом центре Касимова разлилась огромная лужа, и пешеходы вынуждены преодолевать водную преграду по проезжей части. Городская администрация при этом оперативных мер не принимает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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