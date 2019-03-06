Рязанка стащила с шеи подруги золотую цепочку

СЕГОДНЯ 16:48 2019-03-06T16:48:24+03:00

Та во сне ничего и не почувствовала

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Спасский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении женщины, которую обвиняли в краже. Причем – с причинением значительного ущерба, уточняет пресс-служба суда.

Обокрали в районе местную жительницу. Та пригласила в гости подругу, которая осталась на ночь. Утром гостья проснулась раньше хозяев и, увидев на шее хозяйки золотую цепочку, решила ее стащить. Сделала это она определенно аккуратно – та даже не проснулась. В ходе во всех смыслах ювелирной операции, гостья заметила еще и кошелек, лежавший под подушкой. Удержаться было уже невозможно, и из него она вытащила все, что было.

По принципу «раз здесь больше ничего нет», гостья ушла. Хозяева тем временем продолжали мирно спать. А проснувшись и обнаружив пропажу, пошли в полицию.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание – лишение свободы на 2 года условно с возложением определенных обязанностей.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU