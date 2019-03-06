В Спасском районе открыли ФАП, отремонтированный на деньги меценатов

СЕГОДНЯ 15:53 2019-03-06T15:55:36+03:00

Фельдшерско-акушерский пункт в селе Красильниково будет обслуживать 237 местных жителей и дачников

Изменить размер текста: A A

6 марта в спасском селе Красильниково открыли новый фельдшерско-акушерский пункт, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области.

Как указали чиновники, ранее медицинский пункт находился в приспособленном помещении и не имел необходимых условий для приема пациентов. Сейчас ФАП разместился в новом кабинете кирпичного здания. Там же находится и администрация села.

— Каждую среду специалисты и глава поселения будут принимать здесь местных жителей по личным вопросам, раньше для этого людям приходилось ездить в Троицу, — рассказывает главный врач Спасской районной больницы Михаил Миронов.

Фото: министерство здравоохранения Рязанской области.

По словам главврача, ФАП обслуживает 237 жителей, летом в своевременной медицинской помощи нуждаются и дачники.

— Условия для оказания первичной медико-санитарной помощи здесь гораздо лучше, чем в старом кабинете, — говорит фельдшер Галина Дузенко. — В основном, выезжаем к пациентам на дом, ведь большинство из них пожилые люди. Часто оказываем консультативную помощь, даем направление на анализы и диспансеризацию в районную больницу.

Отмечается, что ремонт кабинета организован за счет денег меценатов. В ФАПе размещено необходимое медицинское оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU