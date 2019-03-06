Рязанский МРЭО изменил график работы

СЕГОДНЯ 15:40 2019-03-06T15:40:06+03:00

Сотрудники межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела будут отдыхать три дня в связи с предстоящими праздниками

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В связи с праздничными и предпраздничными днями межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел (МРЭО) рязанского ГИБДД будет работать по измененному графику, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

График работы МРЭО:

8, 9 и 10 марта – выходные дни;

11 марта МРЭО будет работать в обычном режиме.

Напомним, ранее сообщалось об измененном графике работы почтовых отделений и многофункционального центра Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU