Рязанских пенсионеров обучают распознавать мошенников

СЕГОДНЯ 15:30 2019-03-06T15:31:42+03:00

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6 марта в Рязанской областной библиотеке начались необычные занятия. Инициатором открытия курсов финансовой грамотности для пожилых людей стало местное отделение Центрального банка России.

– Мне тоже иногда звонят незнакомые люди со странными предложениями: то за деньги выручить якобы попавшего в беду родственника, то выгодно вложить свои сбережения, – призналась директор библиотеки Наталья Гришина.

На курсы, которые состоят из четырех еженедельных занятий, записались обычные жители Рязани, желающие лучше разбираться в современных экономических условиях. Аналогичные занятия уже проходили в библиотеке прошлой осенью.

– За этот месяц мы расскажем, как безопасно пользоваться банковскими картами, распознавать настоящие и фальшивые денежные банкноты, научим защищаться от мошенников, – пообещал собравшимся сотрудник отделения Центрального банка Олег Матвеев.

ИСТОЧНИК KP.RU