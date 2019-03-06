Рязанские участковые разместили баннеры с поздравлениями женщин с 8 марта
Рязанские участковые поздравили женщин с наступающим праздником 8 марта. Полицейские дарили очаровательным девушкам цветы и разместили по Рязани яркие баннеры с «согревающими поздравлениями».
«Участковые уполномоченные полиции от души желают вам здоровья, тепла, любви, красоты, вечной молодости и огромного счастья, которого вы заслуживаете за заботу, понимание и поддержку. Мы всегда готовы прийти вам на помощь и защищать вас в любой ситуации», — говорится в поздравлении.
Кроме весенних цветов сотрудники полиции не забывали дарить женщинам памятки с информацией об участковом уполномоченном по их месту жительства.
ИСТОЧНИК KP.RU