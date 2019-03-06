Стало известно, как будет работать рязанская почта в праздники
Региональное УФПС сообщило о режиме работы в преддверии 8 марта
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7 марта все почтовые отделения Рязанской области будут работать с сокращением рабочего дня на один час, сообщает региональное УФПС.
8 марта — выходной день для отделений почтовой связи по всей стране. В этот день доставлять почтовые отправления, а также вынимать корреспонденцию из ящиков не будут.
9 и 10 марта все почтовые отделения будут работать согласно установленному графику.
Напомним, ранее мы сообщали, как в праздники будет работать МФЦ Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU