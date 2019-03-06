2019-03-06T14:47:29+03:00
Общество

На одной из улиц Рязани в Горроще запретят парковку автомобилей

Власти города озаботились безопасностью дорожного движения
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С 1 апреля по улице 14-я Линия в районе дома №2 при движении от улицы Осипенко в сторону улице Строителей запретят остановку и парковку автомобилей, сообщает пресс-служба городской администрации. Сделано это будет для того, чтобы обеспечить безопасное дорожное движение и встречный разъезд.

Для этого на указанном участке установят дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».

Власти города просят всех автомобилистов принять эту информацию к сведению и быть внимательнее на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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