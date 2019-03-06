В Рязани грипп и ОРВИ решили победить флешмобом

СЕГОДНЯ 14:43 2019-03-06T14:45:44+03:00

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Посетителей на входе в консультационно-поликлиническое отделение ОКБ им.Н.А. Семашко 6 марта ждали воздушные шары в… медицинских масках. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Таким необычным образом врачи напомнили пациентам о мерах защиты в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. А студенты в этот день раздавали медицинские маски и специальные памятки по профилактике. Мы писали о том, что сейчас отмечается снижение интенсивности эпидемического процесса как в целом по региону, так и в городе Рязани. Тем не менее, эпидпороги остаются превышенными: на 9,8% по области, и на 19,3% по областному центру.

ИСТОЧНИК KP.RU