В центре Рязани на выручку авто приехал пожарный расчет
Огня не оказалось, но подстраховка не повредит
Фото: Группа телеканала ТКР ВКонтакте.
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В среду, 6 марта, в СМИ Рязани появилась информация о том, что в центре города загорелся автомобиль – ЧП с Renault LOGAN якобы случилось на улице Соборной, на проезжей части прямо напротив «Детского мира».
Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе регионального Управления МЧС, информация на пульт дежурного поступила в 12.22. На место тут же отправился пожарный расчет, добрались почти моментально, благо от пожарной части – всего несколько сотен метров.
– Произошло короткое замыкание. Возгорания не было, – уточнили в пресс-службе.
Фото: Группа телеканала ТКР ВКонтакте.
ИСТОЧНИК KP.RU