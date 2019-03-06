В центре Рязани на выручку авто приехал пожарный расчет

СЕГОДНЯ 14:32 2019-03-06T14:32:53+03:00

Огня не оказалось, но подстраховка не повредит

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В среду, 6 марта, в СМИ Рязани появилась информация о том, что в центре города загорелся автомобиль – ЧП с Renault LOGAN якобы случилось на улице Соборной, на проезжей части прямо напротив «Детского мира».

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе регионального Управления МЧС, информация на пульт дежурного поступила в 12.22. На место тут же отправился пожарный расчет, добрались почти моментально, благо от пожарной части – всего несколько сотен метров.

– Произошло короткое замыкание. Возгорания не было, – уточнили в пресс-службе.

Фото: Группа телеканала ТКР ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU