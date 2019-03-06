Пока рязанка спала в гостях, гостеприимный хозяин обчистил ее квартиру

СЕГОДНЯ 14:32 2019-03-06T14:36:35+03:00

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Полицейские раскрыли кражу денег и вещей из квартиры 42-летней жительницы Сасова, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Накануне в дежурную часть обратилась женщина, которая сообщила, что из ее квартиры пропали 18 тысяч рублей, беспроводные наушники и часы. Как установили криминалисты, ни на двери, ни на окнах следов взлома не было.

Оперативники предположили, что дверь открыли ключом, но пострадавшая уверенно заявила, что не теряла его и никому не передавала. Тогда полицейские выяснили, что хозяин дома, в котором накануне гостила женщина, пользуется дурной славой. Мужчина уже был судим за кражу, а в настоящий момент находится под следствием за хищение.

Опросив подозреваемого и гостей того вечера, удалось восстановить картину происшествия.

- Воспользовавшись тем, что гостья уснула и, забрав у нее ключ, злоумышленник быстро сходил в соседний дом и украл деньги с вещами. Купив спиртное, мужчина вернулся к себе и незаметно вернул ключ в карман пострадавшей, - сообщили в пресс-службе.

При обыске квартиры, в которой собиралась компания, полицейские обнаружили и изъяли часть денег, наручные часы и беспроводные наушники.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище».

ИСТОЧНИК KP.RU