Магазин «Красное и Белое» торговал табаком рядом с рязанской школой

СЕГОДНЯ 13:58 2019-03-06T13:58:01+03:00

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Прокуратура проверила в поселке Тума магазины «Красное & Белое», «Магнит» и выяснила, что объекты расположены рядом со школой и домом детского творчества, сообщает пресс-служба ведомства. Несмотря на это, в магазинах спокойно торговали табаком.

Так, в непосредственной близости от здания магазина «Красное и Белое» находится Тумская средняя школа №46. Расстояние от территории школы до здания торгового объекта — 87 метров.

Что касается магазина «Магнит», то он расположен всего в 39 метрах от Тумского дома детского творчества.

По результатам проверки в отношении должностных лиц ООО «Альфа Владимир» («Красное и Белое») и АО «Тандер» ММ «Мещерский» («Магнит») возбуждены дела об административных правонарушениях.

НАША СПРАВКА

Розничная торговля табачной продукцией запрещена на расстоянии менее чем 100 метров по прямой линии без учета искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU