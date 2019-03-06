Чтобы не лишиться имущества, касимовское предприятие погасило 600-тысячный долг
Касимовское предприятие выплатило крупный долг, чтобы не лишиться имущества, сообщает пресс-служба УФССП России по Рязанской области.
У судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании с организации задолженности в пользу городской администрации в размере более 619 тысяч рублей. Должник частично оплатил долг, но на 28 февраля оставалась немалая сумма — более 464 тысяч рублей.
В этот же день приставы вручили должнику требование о предоставлении имущества для описи и ареста.
Чтобы не лишиться имущества, 5 марта компания полностью погасила долг и оплатила исполнительский сбор в размере 43 349 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU