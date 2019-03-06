Фальшивомонетчик подделывал деньги с помощью мишуры и ездил по рязанским магазинам

СЕГОДНЯ 12:57 2019-03-06T13:00:12+03:00

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В Клепиковском районе задержан житель Подмосковья, который пытался расплачиваться поддельными купюрами достоинством 2000 рублей в магазинах рязанской глубинки. Чтобы имитировать защитные знаки, 28-летний мужчина использовал… мишуру.

Информация о подозрительном покупателе пришла от бдительного продавца из Тумы. Узнав как можно больше о самом фальшивомонетчике и его автомобиле, полицейские остановили подходящий под описания Opel на выезде из поселка и обнаружили в салоне 16 подделок.

- На каждой из них имелась малозаметная надпись «не является платежным средством», - сообщает пресс-служба УМВД.

Еще 1258 купюр и уже упомянутую мишуру нашли в съемной квартире подозреваемого. Выяснилось, что своими «фантиками» он пытался расплатиться не менее шести раз, но неудачно, однако трижды ему это все-таки удалось сделать – в торговой палатке на рынке в Туме и двух магазинах в Спас-Клепиках.

Задержанного заключили под стражу, возбудив против него уголовное дело по статьям «Покушение на преступление» и «Мошенничество в особо крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU