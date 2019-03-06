Пять улиц Рязани из-за аварии остались без воды

СЕГОДНЯ 12:06 2019-03-06T12:06:51+03:00

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6 марта в Рязани на нескольких улицах отключили подачу холодного водоснабжения, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на «Водоканал». Причина отключения — аварийная ситуация на водопроводе.

В среду с 09:30 до 16:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- улица Черновицкая, д. 36;

- улица Шевченко, д. 49 стр. 2;

- улица Пушкина, д. 4, д. 4 к 1, д. 4 к 2, д. 6;

- улица Гагарина, д. 53, д. 55;

- улица Семашко, д. 52, д. 54/2, д. 48 а, д. 50 (детский сад №65).

КУДА ЗВОНИТЬ?

По работе подачи холодной воды необходимо звонить по следующим телефона МП «Водоканал»: диспетчерская служба — (4912) 41-06-25, 41-06-26; абонентский отдел — 41-01-16; отдел по работе с населением — 20-20-04.

ИСТОЧНИК KP.RU