Пять улиц Рязани из-за аварии остались без воды
6 марта в Рязани на нескольких улицах отключили подачу холодного водоснабжения, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на «Водоканал». Причина отключения — аварийная ситуация на водопроводе.
В среду с 09:30 до 16:00 холодной воды не будет по следующим адресам:
- улица Черновицкая, д. 36;
- улица Шевченко, д. 49 стр. 2;
- улица Пушкина, д. 4, д. 4 к 1, д. 4 к 2, д. 6;
- улица Гагарина, д. 53, д. 55;
- улица Семашко, д. 52, д. 54/2, д. 48 а, д. 50 (детский сад №65).
КУДА ЗВОНИТЬ?
По работе подачи холодной воды необходимо звонить по следующим телефона МП «Водоканал»: диспетчерская служба — (4912) 41-06-25, 41-06-26; абонентский отдел — 41-01-16; отдел по работе с населением — 20-20-04.
ИСТОЧНИК KP.RU