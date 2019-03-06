В рязанском райцентре Путятино легковушка не пропустила грузовик
Люди, к счастью, не пострадали
Фото: Издательство «Пресса».
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В среду, 6 марта, около 9 часов в райцентре Путятино произошло ДТП. Авария случилась в центре села, сообщает издательство «Пресса».
По предварительной информации, легковой автомобиль Opel, выезжая на трассу, не пропустила грузовик «КамАЗ», ехавший по главной дороге в сторону Шацка.
Водители в аварии не пострадали. В отличие от автомобилей, получивших механические повреждения.
Фото: Издательство «Пресса».
Напомним, накануне в Рязани после столкновения с грузовиком на встречку вылетел Ford Focus – погиб молодой пассажир легковушки.
ИСТОЧНИК KP.RU