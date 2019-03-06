В рязанском райцентре Путятино легковушка не пропустила грузовик

СЕГОДНЯ 11:56 2019-03-06T12:08:05+03:00

Люди, к счастью, не пострадали

Изменить размер текста: A A

В среду, 6 марта, около 9 часов в райцентре Путятино произошло ДТП. Авария случилась в центре села, сообщает издательство «Пресса».

По предварительной информации, легковой автомобиль Opel, выезжая на трассу, не пропустила грузовик «КамАЗ», ехавший по главной дороге в сторону Шацка.

Водители в аварии не пострадали. В отличие от автомобилей, получивших механические повреждения.

Фото: Издательство «Пресса».

Напомним, накануне в Рязани после столкновения с грузовиком на встречку вылетел Ford Focus – погиб молодой пассажир легковушки.

ИСТОЧНИК KP.RU