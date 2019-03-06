Из-за грядущих морозов дороги и тротуары в Рязани обработают противогололедной смесью

СЕГОДНЯ 11:56 2019-03-06T11:56:01+03:00

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В ближайшие сутки температура воздуха в Рязани опустится до 14 градусов мороза, сообщает пресс-служба городской администрации. В связи с этим, коммунальные службы обработают тротуары, остановки и подходы к социальным учреждениям противогололедной смесью. Кроме того, коммунальщики обработают и дороги в черте Рязани.

Власти города оповестили руководителей управляющих компаний о необходимости обработки дворов противогололедной смесью для безопасного прохода и проезда граждан.

ВАЖНО!

Администрация Рязани просит автомобилистов быть внимательнее на дорогах, а пешеходов – пересекать проезжую часть только на отведенных для этого местах.

ИСТОЧНИК KP.RU