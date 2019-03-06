2019-03-06T11:42:10+03:00
Недвижимость

Мэрия Рязани разрешила построить в Кальном два 25-этажных дома

Сергей Карабасов подписал постановление об уплотнении застройки
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Власти Рязани разрешили компании «Зеленый сад – строй» уплотнить застройку в Кальном под строительство двух 25-этажек. Соответствующее постановление подписал 5 марта и.о. главы городской администрации Сергей Карабасов.

«Предоставить разрешение на использование земельного участка в микрорайоне Кальное, в зоне застройки многоэтажными жилыми домами 5-12 этажей для строительства домов выше 12 этажей», — говорится в документе.

Напомним, на участке площадью 23 380 квадратных метров появятся два 25-этажных жилых дома с пристроенными зданиями магазинов, кафе, офисами другими объектами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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