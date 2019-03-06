2019-03-06T11:19:29+03:00
Общество

Рязанец незаконно перевозил школьников

Руководитель предприятия допустил в рейс водителя без соответствующей категории в «правах»
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Прокуратурой Сапожковского района установлен факт нарушения директором МБУ «Хозяйственно-эксплуатационная контора» ч.1 ст. 12.32 КоАП РФ. Об этом сообщил сайт ведомства.

Руководитель профильного предприятия допустил к управлению школьным автобусом человека, не имеющего соответствующей категории в водительском удостоверении. Сам водитель не имел права управлять соответствующим транспортным средством, чем мужчина также нарушил Кодекс об административных правонарушениях.

По этим фактам прокурором района в адрес директора МБУ «Хозяйственно-эксплуатационная контора» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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