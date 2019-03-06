Рязанец незаконно перевозил школьников
Прокуратурой Сапожковского района установлен факт нарушения директором МБУ «Хозяйственно-эксплуатационная контора» ч.1 ст. 12.32 КоАП РФ. Об этом сообщил сайт ведомства.
Руководитель профильного предприятия допустил к управлению школьным автобусом человека, не имеющего соответствующей категории в водительском удостоверении. Сам водитель не имел права управлять соответствующим транспортным средством, чем мужчина также нарушил Кодекс об административных правонарушениях.
По этим фактам прокурором района в адрес директора МБУ «Хозяйственно-эксплуатационная контора» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.
ИСТОЧНИК KP.RU