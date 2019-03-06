Смертельное ДТП в Рязани: Ford столкнулся с грузовиком и внедорожником

СЕГОДНЯ 10:40 2019-03-06T10:40:58+03:00

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5 марта в Рязани на 200 километре трассы М5 «Урал» случилось ДТП с участием трех автомобилей. Оно обернулось гибелью 36-летнего мужчины, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Примерно в 17.45 Ford Focus под управлением 32-летнего горожанина ушел в занос, врезался в попутный грузовик Mercedes и вылетел от удара на «встречку», где столкнулся еще и с внедорожником Land Rover.

В результате пассажир Ford от полученных травм скончался на месте. Водителям легковых автомобилей понадобилась медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU