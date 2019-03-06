На рязанской дороге опрокинулся микроавтобус с пассажирами (фото)

СЕГОДНЯ 10:34 2019-03-06T10:43:18+03:00

Изменить размер текста: A A

5 марта около 6:50 в Михайловском районе произошло ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции. Авария случилась на 205 км дороги Р22 «Каспий».

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter врезался в барьерное ограждение и опрокинулся. В результате три пассажира возрасте 20, 23 и 44 лет получили травмы. Медики оказали им помощь, госпитализации не потребовалось. 34-летний водитель (житель Скопинского района) не пострадал.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано 4 ДТП, в которых один человек погиб и 8 получили травмы различной степени тяжести. В области произошло 23 аварии с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 4806 нарушений ПДД, в том числе 3 факта управления в пьяном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU