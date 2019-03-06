В преддверии праздника рязанские МФЦ поменяют график работы

СЕГОДНЯ 10:01 2019-03-06T10:03:40+03:00

Режим в облцентре и районах – разный

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МФЦ Рязанской области разместил на своем сайте информацию об изменении режима работы в ближайшие дни. График поменяют из-за празднования Международного женского дня.

– в четверг, 7 марта, территориальные отделы МФЦ в Рязани будут работать с 8.00 до 19.00, в районах области – с 8.00 до 17.00

– 8 марта – выходной день.

– 9 марта территориальные отделы работают в обычном режиме: с 9.00 до 16.00 в Рязани и с 9.00 до 13.00 в районах области.

Информацию о предоставлении услуг и о работе отделов МФЦ Рязанской области можно получить по телефону +7 (4912) 55-50-55.

ИСТОЧНИК KP.RU