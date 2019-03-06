В ближайшие часы в Рязани возможны дождь и метель — МЧС
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды через Рязанскую область пройдет холодный атмосферный фронт, предупреждает региональное МЧС. В связи с эти в ближайшие часы в регионе ожидается мокрый снег, дождь и метель. Местами возможно налипание мокрого снега, гололед и сильная гололедица.
Порывы ветра в Рязани и области могут достигать 19 метров в секунду. К вечеру ожидается понижение температуры воздуха до -5…-10ºС.
ВАЖНО!
Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по телефону 101.
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Рязанской области – (4912) 21-63-04.
ИСТОЧНИК KP.RU