В ближайшие часы в Рязани возможны дождь и метель — МЧС

СЕГОДНЯ 09:47 2019-03-06T10:06:41+03:00

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По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды через Рязанскую область пройдет холодный атмосферный фронт, предупреждает региональное МЧС. В связи с эти в ближайшие часы в регионе ожидается мокрый снег, дождь и метель. Местами возможно налипание мокрого снега, гололед и сильная гололедица.

Порывы ветра в Рязани и области могут достигать 19 метров в секунду. К вечеру ожидается понижение температуры воздуха до -5…-10ºС.

ВАЖНО!

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по телефону 101.

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Рязанской области – (4912) 21-63-04.

ИСТОЧНИК KP.RU