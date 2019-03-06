Почта России запустила электронные уведомления о вручении писем

СЕГОДНЯ 09:26 2019-03-06T09:26:19+03:00

Чтобы ими воспользоваться, достаточно указать свой номер телефона на отправлении или адресном ярлыке

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В рамках перевода традиционных услуг в цифровой формат Почта России запускает новые услуги – электронное уведомление о вручении и доставку корреспонденции по звонку. Воспользоваться ими можно по всей стране, в том числе и в Рязанской области.

Электронное уведомление о вручении – это современный цифровой аналог бумажных уведомлений. Услуга позволяет отправителю после вручения письма получить скан-копию бланка извещения с указанием того, кем, кому и когда было доставлено почтовое отправление (с личной подписью получателя) в разделе «Отслеживание» на сайте www.pocha.ru.

Для получения услуги не требуется заполнять отдельный бланк. Чтобы подключить ее, достаточно указать свой номер телефона на отправлении или адресном ярлыке и сообщить оператору о намерении заказать дополнительную услугу.

– Лицевая сторона электронного бланка содержит все необходимые реквизиты, присутствующие на их бумажных аналогах. Мы ожидаем, что перевод уведомлений о вручении в цифровой формат позволит повысить качество клиентского сервиса, а также сократить нагрузку на почтальонов, которые, помимо доставки писем, мелких пакетов и надомного обслуживания получателей пенсий разносят значительное количество уведомлений о доставке отправлений, – отмечают в Почте России.

Опция «Доставка по звонку» позволит сделать получение письменной корреспонденции адресатом более комфортным. Доставка будет осуществляться по предварительному согласованию времени с клиентом, ближе к которому с ним свяжется почтальон. Эта опция повысит долю отправлений, вручаемых почтальонами, а также поможет оптимизировать клиентский поток в отделениях почтовой связи.

В настоящий момент услуги будут доступны для заказа с письмами и бандеролями 1-го класса, однако планируется расширение их использования на другие услуги Почты России.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU