2019-03-06T08:32:48+03:00
Происшествия

Рязанский суд вынес приговор водителю, устроившему ДТП с семью пострадавшими

Гражданина Кыргызстана за «преступную небрежность» на дороге оштрафовали на 100 000 рублей
Александр РАДЫГИН
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Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области.Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области.
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В Шацком районном суде вынесли приговор по уголовному делу о ДТП, в котором пострадали семь человек, сообщает пресс-служба райсуда.

Суд установил, что подсудимый — гражданин Кыргызстана в апреле 2018 года за рулем микроавтобуса Honda перевозил семерых соотечественников. По невнимательности и «преступной небрежности» водитель вылетел с дороги и врезался в столб.

В результате ДТП все пассажиры автомобиля получили тяжкие телесные повреждения.

Исследовав материалы дела, смягчающие и отягчающие обстоятельства, суд признал водителя микроавтобуса виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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