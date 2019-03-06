Рязанский суд вынес приговор водителю, устроившему ДТП с семью пострадавшими
В Шацком районном суде вынесли приговор по уголовному делу о ДТП, в котором пострадали семь человек, сообщает пресс-служба райсуда.
Суд установил, что подсудимый — гражданин Кыргызстана в апреле 2018 года за рулем микроавтобуса Honda перевозил семерых соотечественников. По невнимательности и «преступной небрежности» водитель вылетел с дороги и врезался в столб.
В результате ДТП все пассажиры автомобиля получили тяжкие телесные повреждения.
Исследовав материалы дела, смягчающие и отягчающие обстоятельства, суд признал водителя микроавтобуса виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
ИСТОЧНИК KP.RU