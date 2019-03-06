Минприроды РФ: Рязанская область тормозит «мусорную реформу»
Минприроды России назвало пятнадцать регионов, тормозящих так называемую мусорную реформу, сообщает РИА «Новости». Заместитель министра Владимир Логинов уточнил, что это Рязанская, Амурская, Архангельская, Владимирская, Еврейская, Курганская, Ленинградская и Омская области, Забайкальский, Приморский, Хабаровский края, Ненецкий округ, Бурятия, Москва, Санкт-Петербург.
Если у городов федерального значения - Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя - еще есть отсрочка до 2021 года, то у остальных все должно заработать уже в этом году.
Напомним, 25 января на круглом столе в ОНФ первый заместитель министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области Андрей Устинов отметил, что хоть регионального оператора выбрали в конце прошлого года, приступить к работе он сможет только после завершения ряда процедур (как известно сейчас, не позднее 31 мая 2019 года).
- Предполагается, что плата за вывоз ТКО на территории всей области будет единой и рассчитываться она будет с человека. Размер тарифа пока не утвержден, - сказал чиновник.
С 2019 года в России действует новая система регулирования услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Работать с ними теперь могут только региональные операторы. В их задачи входят транспортировка, обработка, обезвреживание и захоронение отходов.
ИСТОЧНИК KP.RU