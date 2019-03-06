2019-03-06T09:02:26+03:00
Общество

Минприроды РФ: Рязанская область тормозит «мусорную реформу»

Регион входит в число пятнадцати отстающих
Константин МОГИЛИН
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Минприроды России назвало пятнадцать регионов, тормозящих так называемую мусорную реформу, сообщает РИА «Новости». Заместитель министра Владимир Логинов уточнил, что это Рязанская, Амурская, Архангельская, Владимирская, Еврейская, Курганская, Ленинградская и Омская области, Забайкальский, Приморский, Хабаровский края, Ненецкий округ, Бурятия, Москва, Санкт-Петербург.

Если у городов федерального значения - Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя - еще есть отсрочка до 2021 года, то у остальных все должно заработать уже в этом году.

Напомним, 25 января на круглом столе в ОНФ первый заместитель министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области Андрей Устинов отметил, что хоть регионального оператора выбрали в конце прошлого года, приступить к работе он сможет только после завершения ряда процедур (как известно сейчас, не позднее 31 мая 2019 года).

- Предполагается, что плата за вывоз ТКО на территории всей области будет единой и рассчитываться она будет с человека. Размер тарифа пока не утвержден, - сказал чиновник.

С 2019 года в России действует новая система регулирования услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Работать с ними теперь могут только региональные операторы. В их задачи входят транспортировка, обработка, обезвреживание и захоронение отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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