В рязанской библиотеке показали фото- и кинохронику с Юрием Гагариным

СЕГОДНЯ 20:23 2019-03-05T20:23:44+03:00

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Первый человек планеты Земля, побывавший в космическом пространстве, по меньшей мере дважды бывал в Рязани: в нашем городе жил и работал на военном заводе его родной брат. Также Юрий Гагарин ездил отдыхать в мещерские леса.

Об удивительной жизни легендарного космонавта, 85 лет со дня рождения которого исполнится 9 марта, рассказали посетителям Рязанской областной библиотеки имени Горького. Лекцию для слушателей «Университета третьего возраста», который организован местным отделением общества «Знание», сопровождал показ исторической кинохроники и фотографий героя.

ИСТОЧНИК KP.RU