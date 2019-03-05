В рязанской библиотеке показали фото- и кинохронику с Юрием Гагариным
В «Университете третьего возраста», организованном обществом «Знание», отметили 85-летний юбилей первого космонавта
У слушателей был шанс заново пережить славные страницы истории Родины
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Первый человек планеты Земля, побывавший в космическом пространстве, по меньшей мере дважды бывал в Рязани: в нашем городе жил и работал на военном заводе его родной брат. Также Юрий Гагарин ездил отдыхать в мещерские леса.
Об удивительной жизни легендарного космонавта, 85 лет со дня рождения которого исполнится 9 марта, рассказали посетителям Рязанской областной библиотеки имени Горького. Лекцию для слушателей «Университета третьего возраста», который организован местным отделением общества «Знание», сопровождал показ исторической кинохроники и фотографий героя.
ИСТОЧНИК KP.RU