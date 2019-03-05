На Масленицу рязанцам бесплатно раздадут блинные торты и похлебку

СЕГОДНЯ 18:21 2019-03-05T18:21:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В ближайшую субботу, 9 марта, на площади Ленина пройдет масштабный городской праздник «Душа моя – Масленица!». «Вкусные ярмарочные ряды» обеспечат мастера из 29 районов области и из Рязани. В числе их творений: похлебка по-рязански, пряники и печенья, горячие напитки и традиционные русские блины, соблазняет пресс-служба горадминистрации.

Причем муниципальные предприятия угостят горожан своими изделиями бесплатно, равно как и их коллеги из районов – попотчуют похлебкой.

– Впервые пройдет конкурс на лучший блинный торт в виде снежинки, в котором примут участие кондитеры со всей области. Они приготовят торты, придумают им названия и представят свои изделия на площадке около малой сцены – в сквере перед Городскими рядами со стороны улицы Кольцова, – говорится в сообщении.

После оценки жюри торты перекочуют в ярмарочные домики, где их можно будет продегустрировать. Тоже бесплатно.

Кроме этого, здесь пройдут мастер-классы по выпеканию ажурных каравайцев в виде снежинок, под руководством специалистов можно будет испечь и блины-снежинки.

Программа не кулинарной части гулянья:

– 15.00 – одновременно начинают работать все площадки: торговая ярмарка, «Вкусный ряд», «Улица Дружбы», детская игровая площадка, спортивные состязания, площадка аттракционов «Молодецкие потешки», сцена с концертной программой

– 15.30 – приветствие официальных лиц

– 16.15 – дегустация

– 17.30 – Ярмарочный столб

– 18.30 – концерт кавер-группы «Ракеты» (г. Москва)

– 19.30 – огненно-пиротехническое шоу «Масленица».

Напомним, что на следующий день – в воскресенье, 10 марта – большие народные гулянья пройдут в Лесопарке и ЦПКиО. В Лесопарке в приоритете силовой экстрим. Кстати, самых крепких ждут действительно ценные призы.

ИСТОЧНИК KP.RU