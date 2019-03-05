Двум рязанцам в поликлинике №2 не выписали рецепты на льготные лекарства
Прокуратура Железнодорожного района Рязани проверила выдачу льготных лекарств в поликлинике №2, сообщает пресс-служба ведомства.
Накануне в надзорный орган обратились двое рязанцев с жалобой на медучреждение, где им не выписали рецепты на бесплатное получение льготных лекарственных препаратов.
В связи с выявленными нарушениями закона в адрес поликлиники № 2 прокурор внес два представления.
В настоящее время представления рассмотрены и удовлетворены. Во время личного приема пациентов врач выписал рецепты на требуемые льготные лекарства, отпускаемые бесплатно.
По результатам рассмотрения представлений одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU