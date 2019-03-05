Двум рязанцам в поликлинике №2 не выписали рецепты на льготные лекарства

СЕГОДНЯ 17:46 2019-03-05T17:46:43+03:00

Только после вмешательства прокуратуры в медицинском учреждении устранили нарушения

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Прокуратура Железнодорожного района Рязани проверила выдачу льготных лекарств в поликлинике №2, сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне в надзорный орган обратились двое рязанцев с жалобой на медучреждение, где им не выписали рецепты на бесплатное получение льготных лекарственных препаратов.

В связи с выявленными нарушениями закона в адрес поликлиники № 2 прокурор внес два представления.

В настоящее время представления рассмотрены и удовлетворены. Во время личного приема пациентов врач выписал рецепты на требуемые льготные лекарства, отпускаемые бесплатно.

По результатам рассмотрения представлений одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU