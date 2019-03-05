2019-03-05T17:06:25+03:00
Происшествия

В Рязани пропала вышедшая погулять пенсионерка

У нее возможна потеря памяти
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Рязани разыскивают Зою Владимировну Горшкову. 75-летняя женщина 3 марта вышла на прогулку и пропала.

В ориентировке, опубликованной поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт», говорится, что пожилая рязанка, возможно, потеряла память и не ориентируется в пространстве.

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые, глаза голубые. Одета она было в красную куртку, серую вязаную шапку, синие дутые штаны и черные замшевые ботинки.

С информацией, которая может помочь в поисках, просят обращаться по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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