В Рязани пропала вышедшая погулять пенсионерка
У нее возможна потеря памяти
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Рязани разыскивают Зою Владимировну Горшкову. 75-летняя женщина 3 марта вышла на прогулку и пропала.
В ориентировке, опубликованной поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт», говорится, что пожилая рязанка, возможно, потеряла память и не ориентируется в пространстве.
Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые, глаза голубые. Одета она было в красную куртку, серую вязаную шапку, синие дутые штаны и черные замшевые ботинки.
С информацией, которая может помочь в поисках, просят обращаться по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU