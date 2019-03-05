У рязанского мальчика, пострадавшего от глыбы льда, наблюдается позитивная динамика
5 марта на заседании регионального правительства министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий доложил, что 4-летний ребенок, на которого на прошлой неделе упала глыба льда, идет на поправку.
- Мальчик в удовлетворительном состоянии, врачи отмечают позитивную динамику, - цитирует министра пресс-служба регионального кабмина.
Николай Любимов поручил минздраву региона держать на контроле состояние здоровья юного пациента, а ответственным ведомствам - следить за безопасностью зданий и своевременной очисткой крыш.
Напомним, ЧП произошло 27 февраля на улице Семинарской. СК, проведя проверку, возбудил уголовное дело. По словам руководителя регионального СУ СКР по Рязанской области Владимира Никешкина, его передадут в суд в течение двух-трех недель.
ИСТОЧНИК KP.RU