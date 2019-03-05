В среду в Рязани ожидается мокрый снег с дождем и плюсовая температура

СЕГОДНЯ 16:29 2019-03-05T16:29:16+03:00

Порывы ветра в регионе могут достигать 17 метров в секунду

Изменить размер текста: A A

В среду, 6 марта, в Рязанской области ожидается облачная погода, сообщает пресс-служба регионального МЧС. По данным ведомства, в области возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах региона возможны гололед, налипание мокрого снега и туман. На дорогах сильная гололедица.

Кроме того, ожидается сильный ветер порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха по Рязанской области ночью -3...+2°С; днем -2...+3°С. К вечеру прогнозируется понижение до -5°С.

«В ближайшие сутки метеорологические условия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы. Общий уровень загрязнения воздуха – умеренный», — говорится в сообщении МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU