Грачи дали рязанцам надежду на раннюю весну

СЕГОДНЯ 16:00 2019-03-05T16:00:17+03:00

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В Касимове заметили грачей: пара пернатых разгуливала на улице Нариманова. По словам жителя райцентра Ильи Серкова, обычно эти птицы прилетают во второй половине марта, однако на этот раз мужчина увидал их в самом начале месяца.

Объявились грачи и в Милославском районе – здесь они разгуливают прямо под окнами редакции районной газеты. Вероятно, хотят узнать, что произошло в районе с октября, пока их не было – уверены в издательство «Пресса».

Кстати, с юга эти птицы возвращаются в среднюю полосу России первыми. По народному календарю это происходит в день Герасима Грачевника – 17 марта. До этого они обитают на юге: в Туркмении, на Кавказе, и даже долетают до Африки и Индии.

На Руси их всегда считали предвестниками весны. Даже примета такая есть: «Грач прилетел – через месяц снег сойдет».

ИСТОЧНИК KP.RU