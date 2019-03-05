2019-03-05T15:52:24+03:00
Происшествия

Дело о падении глыбы льда на ребенка в Рязани передадут в суд в течение двух недель

В числе подозреваемых находятся несколько человек, в том числе — работники управляющей компании и вуза
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Уголовное дело по факту падения глыбы льда на малолетнего ребенка передадут в суд в течение двух-трех недель. Об этом 5 марта на пресс-конференции сообщил руководитель СУ СК России по Рязанской области Владимир Никешкин.

— В настоящее время по делу проходят несколько подозреваемых с разной степенью ответственности, в том числе уголовной, — рассказывает глава регионального управления. — Сейчас мы проводим ряд следственных действий в отношении работников управляющей компании и вуза, со здания которого упала глыба льда. Кроме того, осталась одна экспертиза. После этого передадим дело в суд. Думаю, в течение двух-трех недель управимся.

Напомним, глыба льда рухнула на малолетнего ребенка на улице Семинарской в Рязани 27 февраля. Ребенка с травмами госпитализировали, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Кроме того, следователи в рамках расследования уголовного дела внесут и.о. главы городской администрации Сергею Карабасову представление о ненадлежащей уборке крыш от снега и льда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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