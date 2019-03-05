Рязанские следователи заставят Карабасова обратить внимание на крыши зданий

СЕГОДНЯ 15:29 2019-03-05T15:29:24+03:00

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Исполняющему обязанности главы администрации Рязани Сергею Карабасову внесут представление о ненадлежащей уборке от снега и наледи крыш зданий. Об этом 5 марта на пресс-конференции заявил руководитель СУ СК России по Рязанской области Владимир Никешкин.

— Сейчас мы готовим представление и завтра внесем его и.о. главы администрации в рамках расследования уголовного дела, — сказал генерал-лейтенант. — Необходимо проверить все городские крыши и привести их в порядок. Если вы смотрели видео падения снега на ребенка, то понимаете — сделай мальчик еще шаг, и его бы убило.

Напомним, 27 февраля в центре Рязани с крыши здания на ребенка рухнула масса снега со льдом. В результате происшествия пострадавшего мальчика госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU