2019-03-05T14:18:14+03:00
Общество

В Рязани Россельхознадзор уничтожил баварский сыр

Более 6 килограммов запрещенного к ввозу продукта просто сожгли
Константин МОГИЛИН
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Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.
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Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям рапортовало о сожжении более чем 6 килограммов немецкого сыра Dorblu.

Инспекторы обнаружили запрещенный к ввозу правительством РФ сыр на Первомайском рынке. На прилавке одного из павильонов они нашли продукцию произведенную баварской компанией Kasarei. В ассортименте были Dorblu Classic (3,9 килограмма) и Dorblu Royal Blue (2,3 килограмма).

В ведомстве отметили, что у продавцов отсутствовали товарные и транспортные накладные, а также документы, подтверждающие качество и безопасность.

Напомним, что это не первый случай, когда на Первомайском рынке изымают продукцию, попавшую в санкционный список. Так, в конце октября изъяли и уничтожили 15 килограммов итальянских, германских, голландских, украинских и польских сыров.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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