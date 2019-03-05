В Рязани ехавший на красный Nissan сбил школьницу
Полиция опубликовала подробности ДТП на улице Каширина
Фото: 62.мвд.рф
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На улице Каширина в Рязани из-за наезда легкового автомобиля пострадала 14-летняя девочка. Ранее напомним, публиковалось видео этого ДТП.
В пресс-службе областного УМВД сообщили, что 2 марта в 19.30 житель города Рыбное на своем Nissan Almera сбил школьницу, переходившую дорогу по регулируемой «зебре». При этом 43-летний мужчина, по предварительной информации, двигался на красный.
Пострадавшую в результате ДТП доставили в больницу. Полиция проводит проверку по факту случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU