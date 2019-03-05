2019-03-05T13:15:55+03:00
Общество

Рязанцы могут выиграть iPhone в конкурсе от ГИБДД

Госавтоинспекция России объявила конкурс на лучший сценарий социальной рекламы
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ГИБДД пригласила рязанцев участвовать в межрегиональном конкурсе социальной рекламы, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области. На конкурс необходимо отправить сценарии сюжетов по пропаганде безопасности дорожного движения.

Как отмечают организаторы, победителя и призеров ждут ценные призы, дипломы и экскурсия по Брянской области. Главный приз — iPhone 6s.

Для участия в конкурсе необходимо направить заявку на официальном сайте propagandabdd.ru в разделе «Конкурс».

Сценарий-победитель покажут на различных площадках в регионах России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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