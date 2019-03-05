За отключение света рязанских энергетиков оштрафовали на крупную сумму

СЕГОДНЯ 13:14 2019-03-05T13:14:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Региональное Управление Федеральной антимонопольной службы признало ПАО «РЭСК» («Рязанскую энергетическую сбытовую компанию») виновной в административном правонарушении. Речь идет об отключении электроэнергии у потребителей, сообщается на сайте УФАС.

В августе 2017 года компания полностью отключила свет в местах общего пользования в четырех многоквартирных домах Сапожка. Причина – долги управляющей компании перед энергетиками. Причем РЭСК планировала сделать то же самое еще в 30 домах райцентра.

– Подобными действиями гарантирующий поставщик нарушил права добросовестных плательщиков на получение коммунальных услуг надлежащего качества, – решили в УФАС.

И выписали энергетикам штраф – 300 тысяч рублей.

Одновременно той же компании придется заплатить еще 150 тысяч рублей. Дело в том, что в мае 2017 года из-за просрочки оплаты РЭСК на 6 часов отключила от электроэнергии интернет-вышку АО «ИнфраДиалог».

Заранее уведомление об отключении энергетики направили, но… не по тем адресам, которые были в договоре энергоснабжения. Клиенты «ИнфраДиалог» в итоге остались без интернета.

РЭСК признана компанией, злоупотребившей своим доминирующим положением на рынке.

Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

ИСТОЧНИК KP.RU