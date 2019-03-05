Рязанцев пригласили на масленицу в село Константиново
Гостей музея-заповедника ждут веселая ярмарка, игры, молодецкие забавы и конкурсы
Изменить размер текста:
10 марта на территории музея-заповедника Сергея Есенина в Константинове пройдет Масленица, сообщает пресс-служба музея. Рязанцев ждут уличные гулянья с крестьянскими играми и забавами, балаганом Петрушки, катанием на лошадях и обжорными рядами.
Участники программы могут приобщиться к лучшим традициям празднования проводов зимы и узнать, как отмечали Масленицу в начале ХХ века.
В 14:00 начнется обряд прощания с Масленицей. В завершение праздника для всех гостей музея-заповедника выступит песенно-инструментальный ансамбль «Радуница».
Начало концерта в 14:30.
ИСТОЧНИК KP.RU