Рязанцев пригласили на масленицу в село Константиново

СЕГОДНЯ 12:55 2019-03-05T12:55:41+03:00

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10 марта на территории музея-заповедника Сергея Есенина в Константинове пройдет Масленица, сообщает пресс-служба музея. Рязанцев ждут уличные гулянья с крестьянскими играми и забавами, балаганом Петрушки, катанием на лошадях и обжорными рядами.

Участники программы могут приобщиться к лучшим традициям празднования проводов зимы и узнать, как отмечали Масленицу в начале ХХ века.

В 14:00 начнется обряд прощания с Масленицей. В завершение праздника для всех гостей музея-заповедника выступит песенно-инструментальный ансамбль «Радуница».

Начало концерта в 14:30.

ИСТОЧНИК KP.RU