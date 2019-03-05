2019-03-05T12:23:08+03:00
Общество

На улице Новоселов в Рязани перенесут конечную остановку маршруток

Власти города готовят площадку для отстоя транспорта
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Конечную остановку общественного транспорта в районе дома №60 по улице Новоселов перенесут, сообщает «Рязанский формат». Не первый год жители близлежащих домов жалуются в администрацию города на мусор и загруженность дорог.

Как сообщил радиостанции и.о. начальника управления транспорта Рязани Сергей Рогов, конечную остановку маршруток перенесут, но не скоро.

— Мы собираемся перенести место отстоя транспорта. Для этого планируем построить площадку в микрорайоне 8а, — заявил чиновник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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