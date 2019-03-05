На улице Новоселов в Рязани перенесут конечную остановку маршруток
Власти города готовят площадку для отстоя транспорта
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Конечную остановку общественного транспорта в районе дома №60 по улице Новоселов перенесут, сообщает «Рязанский формат». Не первый год жители близлежащих домов жалуются в администрацию города на мусор и загруженность дорог.
Как сообщил радиостанции и.о. начальника управления транспорта Рязани Сергей Рогов, конечную остановку маршруток перенесут, но не скоро.
— Мы собираемся перенести место отстоя транспорта. Для этого планируем построить площадку в микрорайоне 8а, — заявил чиновник.
ИСТОЧНИК KP.RU