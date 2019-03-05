2019-03-05T11:57:37+03:00
Общество

За два месяца рязанские браконьеры выловили 32 килограмма рыбы

Инспекторы Росрыболовства изъяли более трех километров сетей
Александр РАДЫГИН
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За январь – февраль 2019 года инспекторы рязанского отдела Росрыболовста провели 49 рейдов и выявили 78 нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время рейдов инспекторы изъяли 42 запрещенных орудия вылова, в том числе 3 360 метров сетей.

Общий вес выловленной рыбы составил 32 кг:

- лещ (18 экземпляров весом 9 кг);

- щука (пять экземпляров весом 7,5 кг);

- плотва (семь экземпляров весом 5 кг);

- налим (четыре экземпляра весом 2,5 кг);

- карась (13 экземпляров весом 8 кг).

ИСТОЧНИК KP.RU

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