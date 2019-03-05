2019-03-05T11:45:52+03:00
Происшествия

Кражу в Рязани раскрыли буквально по следам на снегу

Ранним утром никто из прохожих этому не помешал
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ночью в сетевом супермаркете на улице Высоковольтной сработала сигнализация – информация поступила на пульт ЧОП, а оттуда в районный отдел полиции, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники прибыли на место и увидели, что задняя служебная дверь взломана. С кассы при этом исчез компьютерный монитор. Поскольку дело было в пятом часу утра и толпы прохожих не наблюдалось, полицейские увидели на снегу во дворе магазина свежие следы. Идя по ним, они заметили удаляющегося мужчину – с большим пакетом в руке и монитором под мышкой. Его догнали и задержали. В пакете были дорогие мясные продукты.

Оказалось, что 48-летний мужчина уже трижды судим за кражи и последний раз вышел на свободу буквально в январе.

При осмотре квартиры оперативники нашли дорогой телефон. Его рязанец умыкнул в магазине у женщины, которая ненадолго оставила гаджет без присмотра. Продать телефон он просто не успел.

Сейчас мужчина заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Грачи дали рязанцам надежду на раннюю весну
Дело о падении глыбы льда на ребенка в Рязани передадут в суд в течение двух недель
Рязанские следователи заставят Карабасова обратить внимание на крыши зданий
Новый главный следователь Рязанской области считает, что пряники лучше кнута
Убитые в рязанском Сасове пенсионеры оказались ростовщиками
В Рязани Россельхознадзор уничтожил баварский сыр
В Рязани ехавший на красный Nissan сбил школьницу
Рязанцы могут выиграть iPhone в конкурсе от ГИБДД
За отключение света рязанских энергетиков оштрафовали на крупную сумму
Рязанцев пригласили на масленицу в село Константиново
На улице Новоселов в Рязани перенесут конечную остановку маршруток
За два месяца рязанские браконьеры выловили 32 килограмма рыбы
Появились страшные фотографии с места гибели рязанцев на пожаре в Кораблине
Три улицы Рязани в среду останутся без электричества
Стали известны подробности эвакуации в школе № 63 Рязани