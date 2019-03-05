Кражу в Рязани раскрыли буквально по следам на снегу

СЕГОДНЯ 11:45 2019-03-05T11:45:52+03:00

Ранним утром никто из прохожих этому не помешал

Изменить размер текста: A A

Ночью в сетевом супермаркете на улице Высоковольтной сработала сигнализация – информация поступила на пульт ЧОП, а оттуда в районный отдел полиции, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники прибыли на место и увидели, что задняя служебная дверь взломана. С кассы при этом исчез компьютерный монитор. Поскольку дело было в пятом часу утра и толпы прохожих не наблюдалось, полицейские увидели на снегу во дворе магазина свежие следы. Идя по ним, они заметили удаляющегося мужчину – с большим пакетом в руке и монитором под мышкой. Его догнали и задержали. В пакете были дорогие мясные продукты.

Оказалось, что 48-летний мужчина уже трижды судим за кражи и последний раз вышел на свободу буквально в январе.

При осмотре квартиры оперативники нашли дорогой телефон. Его рязанец умыкнул в магазине у женщины, которая ненадолго оставила гаджет без присмотра. Продать телефон он просто не успел.

Сейчас мужчина заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU