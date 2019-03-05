Появились страшные фотографии с места гибели рязанцев на пожаре в Кораблине
Появились фотографии с места гибели двоих мужчин на пожаре в городе Кораблино.
Напомним, пожар в двухквартирном доме произошел утром 4 марта. На ликвидацию возгорания выехали шесть человек личного состава Государственной противопожарной службы.
Фото: издательство «Пресса».
Как озвучили «Комсомолке» в Следственном комитете, предварительная причина возгорания — непотушенная сигарета. Погибли хозяин дома и его гость.
По данным издательства «Пресса», огонь возник рядом с диваном, на котором обычно спал гость. Когда дым наполнил комнату, огонь прекратился. Одного из жильцов нашли мертвым неподалеку от кровати, другого – ближе к выходу. Ожогов ни у кого не обнаружили.
Фото: издательство «Пресса».
Фото: издательство «Пресса».
ИСТОЧНИК KP.RU