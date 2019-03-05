2019-03-05T11:36:50+03:00
Происшествия

Появились страшные фотографии с места гибели рязанцев на пожаре в Кораблине

Следственный комитет продолжает проверку по факту обнаружения трупов
Александр РАДЫГИН
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Фото: издательство «Пресса».Фото: издательство «Пресса».
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Появились фотографии с места гибели двоих мужчин на пожаре в городе Кораблино.

Напомним, пожар в двухквартирном доме произошел утром 4 марта. На ликвидацию возгорания выехали шесть человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Фото: издательство «Пресса».

Фото: издательство «Пресса».

Как озвучили «Комсомолке» в Следственном комитете, предварительная причина возгорания — непотушенная сигарета. Погибли хозяин дома и его гость.

По данным издательства «Пресса», огонь возник рядом с диваном, на котором обычно спал гость. Когда дым наполнил комнату, огонь прекратился. Одного из жильцов нашли мертвым неподалеку от кровати, другого – ближе к выходу. Ожогов ни у кого не обнаружили.

Фото: издательство «Пресса».

Фото: издательство «Пресса».

Фото: издательство «Пресса».

Фото: издательство «Пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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