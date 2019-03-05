2019-03-05T11:01:33+03:00
Недвижимость

Три улицы Рязани в среду останутся без электричества

На воздушной линии в областном центре пройдут ремонтные работы
Поделиться:
Изменить размер текста:

6 марта в Рязани на нескольких улицах отключат электроэнергию, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление энергетики и ЖКХ. Причина отключения — текущий ремонт на воздушной линии.

В среду с 10:00 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Затинная, дома с 82 по 96;

- улица Рыбацкая, дома с 12 по 30, дома с 15 по 21;

- улица Лесопарковая, д. 45.

КУДА ЗВОНИТЬ?

По всем вопросам электроснабжения можно звонить на горячую линию МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети» по телефону: (4912) 55-01-12.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кражу в Рязани раскрыли буквально по следам на снегу
Появились страшные фотографии с места гибели рязанцев на пожаре в Кораблине
Стали известны подробности эвакуации в школе № 63 Рязани
В Рязани капитально отремонтируют менее 5 километров тепловых сетей
В Рязани микроавтобус столкнулся с двумя легковушками – пострадали две юные пассажирки
Рязанцам предлагают полтысячи рублей за кровь
Рязанскую школу эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации
Рязанских школьников будут обучать программированию в «Яндекс.Лицее»
Опубликовано видео наезда легковушки на трех человек в Рязани
У подъезда рязанской многоэтажки в Приокском обнаружили труп мужчины
На турлатовский полигон под Рязанью свезли тонну отходов 3 класса опасности
После пожара у многодетной рязанской семьи остался лишь паспорт отца
Жители Солотчи во вторник останутся без холодной воды
РНПК завершила модернизацию установки каталитического риформинга
Зарезал и закопал в снегу: подозреваемый в убийстве рязанки признал свою вину
Рязанских предпринимателей заставили уничтожить полторы тонны просроченного мяса
«Единая Россия» добилась пересмотра решения о возвращении штрафа за превышение скорости на 10 км/ч
С порывами южного ветра весна все-таки пробирается в Рязань
Грипп и ОРВИ незначительно отступили в рязанском регионе
Для новой больницы Рязани купят МРТ почти за 80 миллионов
Конкурс «Солнечный зайчик» прошел в Рязани
Рязанцы могут пополнить счет на транспортных картах в 1200 пунктах
Увязшую в долгах рязанскую «Теплосеть» заставили заплатить налоги за «Автоколонну 1310»