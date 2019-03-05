Три улицы Рязани в среду останутся без электричества

СЕГОДНЯ 11:01 2019-03-05T11:01:33+03:00

На воздушной линии в областном центре пройдут ремонтные работы

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6 марта в Рязани на нескольких улицах отключат электроэнергию, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление энергетики и ЖКХ. Причина отключения — текущий ремонт на воздушной линии.

В среду с 10:00 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Затинная, дома с 82 по 96;

- улица Рыбацкая, дома с 12 по 30, дома с 15 по 21;

- улица Лесопарковая, д. 45.

КУДА ЗВОНИТЬ?

По всем вопросам электроснабжения можно звонить на горячую линию МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети» по телефону: (4912) 55-01-12.

ИСТОЧНИК KP.RU