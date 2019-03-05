2019-03-05T10:43:56+03:00
Недвижимость

В Рязани капитально отремонтируют менее 5 километров тепловых сетей

А требуют замены порядка 200 километров
Антон КОНОВАЛОВ
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4 марта в администрации Рязани состоялось совещание, на котором затрагивался вопрос ремонта тепловых сетей в городе. Сергей Карабасов, исполняющий обязанности градоначальника, анонсировал в 2019 году капитальный ремонт магистральных трубопроводов протяженностью 4,7 километра.

Много это или мало? Еще два года назад, в апреле 2017-го, Ростехнадзор сообщал, что в Рязани замены требуют порядка 200 километров сетей, срок эксплуатации которых – 25 лет и более.

Как бы то ни было, на 210 миллионов рублей из городского и областного бюджетов планируют отремонтировать 9 участков. Это, в частности, почти вся улица Грибоедова, два участка улицы Новоселов, улица Татарская, проезд Завражнова, 2-й Школьный переулок.

Еще часть 4-й магистрали в районе Ряжского шоссе МУП «РМПТС» заменит за свой счет, сообщает пресс-служба горадминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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