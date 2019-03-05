2019-03-05T10:39:55+03:00
Происшествия

Стали известны подробности эвакуации в школе № 63 Рязани

Тревогу поднял один из учителей
Мария БЛИНОВА
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Администрация Рязани распространила информацию об утренней эвакуации в школе №63. Напомним, 5 марта около 9 часов из школы вывели порядка 700 учеников и педагогов, а на место тем временем прибыли 10 пожарных расчетов.

Оказывается, во время первого урока в кабинете географии учитель почувствовал запах дыма – через 15 минут уже все дети были на улице.

– Прибывшие пожарные осмотрели класс, сняли потолочные плитки и обнаружили неисправность участка проводки, – пояснили в пресс-службе горадминистрации. – Открытого огня не было. Класс обесточили.

Проводку пока ремонтируют. На сегодня уроки в школе отменены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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