2019-03-05T10:28:48+03:00
Происшествия

В Рязани микроавтобус столкнулся с двумя легковушками – пострадали две юные пассажирки

Авария произошла в Канищеве
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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В понедельник, 4 марта, в 12.55 на улице Интернациональной произошло ДТП с тремя автомобилями, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.

42-летний мужчина на Citroen Jumper ехал с улицы Станкозаводской в сторону улицы Бирюзова и врезался в стоящий впереди микроавтобус Ford, который от удара наехал на стоящую перед ним легковушку «Лада Ларгус».

В результате две пассажирки микроавтобуса – 18 и 20 лет – отправлены в больницу.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано 6 ДТП, в которых 8 человек травмы получили. В регионе произошло 30 аварий с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 3868 нарушений правил дорожного движения, задержали 9 пьяных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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